Large giant, chaotic evil

Armor class 11 (hide armor)

Hit points 59 (7d10 + 21)

Speed 40 ft.

STR DEX CON INT WIS CHA 19(+4) 8(-1) 16(+3) 5(-3) 7(-2) 7(-2)

Senses darkvision 60 ft., passive Perception 8

Languages Common, Giant

Challenge 2 (450 XP)

Actions

Greatclub. Melee weapon attack: +6 to hit, reach 5 ft., one target. Hit: 13 (2d8 + 4) bludgeoning damage.

Javelin. Melee or ranged weapon attack: +6 to hit, reach 5 ft. or range 30/120 ft., one target. Hit: 11 (2d6 + 4) piercing damage.