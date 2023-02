Medium humanoid (any race), any alignment

Armor Class 10

Hit Points 4 (1d8)

Speed 30 ft.



STR DEX CON INT WIS CHA 10 (+0) 10 (+0) 10 (+0) 10 (+0) 10 (+0) 10 (+0)

Languages any one language (usually Common)

Challenge 0 (10 XP)



Actions

Club. Melee Weapon Attack: +2 to hit, reach 5 ft., one target. Hit: 2 (1d4) bludgeoning damage.

Commoners include peasants, serfs, slaves, servants, pilgrims, merchants, artisans, and hermits.