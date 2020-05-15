Dwarf Male First Names:
Agaro, Arnan, Auxlan, Avamir, Baelnar, Balfam, Bariken, Borkûl, Darkûl, Dolmen, Dyrnar, Erag, Ezegan, Ferrek, Garmûl, Glint, Ghorvas, Grimmalk, Haeltar, Halagmar, Halzar, Hlant,
Dwarf Female First Names:
, Fenryl, Grenenzel, Krystolari, Lokara, Lurka, Marnia, Praxana, Rokel, Roksana, Thurlfara, , Veklani, Vronwe, Zebel, Bral, Cala, Fyra, Gladria, Jonata, Kesi, Lazra, Myurdra, Otilia, Ottilg, Reusin, Sibilla, Ursel
Dwarf Last Names
: Ambershard, Barrelhelm, Copperhearth, Deepmiddens, Drakantal, Evermead, Garkalan, Grimtor, Hackshield, Irongull, Markolak, Ramcrown, Rockharvest, Silvertarn, Skandalor, Zarkanan
Dwarf Names