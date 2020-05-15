Dwarf Names

Dwarf Male First Names:

Agaro, Arnan, Auxlan, Avamir, Baelnar, Balfam, Bariken, Borkûl, Darkûl, Dolmen, Dyrnar, Erag, Ezegan, Ferrek, Garmûl, Glint, Ghorvas, Grimmalk, Haeltar, Halagmar, Halzar, Hlant, Korlag, Krag, Krim, Kurman, Lurtrum, Malagar, Mardam, Maulnar, Melgar, Morak, Orobok, Rogath, Roken, Rozag, Sabakzar, Sharak, Smethykk, Swargar, Thorbalt, Thorin, Tredigar, Vabûl, Vistrum, Wolvar, Birgaz, Bontar, Caelum, Daled, Drog, Ghedran, Gralth, Gram, Hai, Jurgan, Kov, Krom, Lian, Lodo, Ltak, Lyanius, Murd, N’kadir, Portek, Strallowshax, Sult, Thurin, Veso, Yarig, Yerik, Zareb

Dwarf Female First Names:

, Fenryl, Grenenzel, Krystolari, Lokara, Lurka, Marnia, Praxana, Rokel, Roksana, Thurlfara, , Veklani, Vronwe, Zebel, Bral, Cala, Fyra, Gladria, Jonata, Kesi, Lazra, Myurdra, Otilia, Ottilg, Reusin, Sibilla, Ursel

Dwarf Last Names

: Ambershard, Barrelhelm, Copperhearth, Deepmiddens, Drakantal, Evermead, Garkalan, Grimtor, Hackshield, Irongull, Markolak, Ramcrown, Rockharvest, Silvertarn, Skandalor, Zarkanan