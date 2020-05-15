Elf Male First Names:
Alarcion, Alathar, Ariandar, Arromar, Borel, Bvachan, Carydion, Elgoth, Farlien, Ferel, Gaerlan, Iafalior, Kaelthorn, Laethan, Leliar, Leodor, Lorifir, Morian, Oleran, Rylef, Savian, Seylas, Tevior, Veyas, Abyuuk, Alvys, , Bademyr, Barak, Botuu, Chirl, Corannu, Crekun, Darzus, Dukkoti, Duukodo, , Faenaeyon, Gaefal, Galar, Guvanno, Haaku, , Ikan, Jaarati, Jirah, Kama, Kathak, Keyvas, Lobuu, Lorl, Mayz, Meebog, Miraz, Mutami, Muuton, Nefen, Nuuko, Osar, Poros, Quaar, Radurak, Riv, Sellak, Silax, Sorak, Targaz, Toramund, Traako, Vandrellen, Wik, Yaynil
Elf Female First Names
: Aryllan, Atalya, Ayrthwil, Irva, Lyfalia, Ronefel, Thirya, Velene, Venefiq, Zereni, Alaa, Areela, Arelia, Celba, Deryssa, Ekee, Elas, Enala, Esylk, Guerdra, Guuta, Hukaa, Ittee, Jeila, Jentil, Keelorr, Kiiretti, Luubarra, Meredyd, Mistella, Nuuta, , Perian, Raffaela, Rhayn, Ruhola, Santhaal, Tala, Tamana, Tumya, Utaa, Vinia, Yalana, Yarma
Elf Last Names
: Autumnloft, Balefrost, Briarfell, Evenwind, Graytrails, Mooncairn, Riverwall, Stormwolf, Summergale, Sunshadow, Woodenhawk
Elf Names